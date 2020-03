Seguro de Desempleo: suspenden atención

17 marzo, 2020

La Oficina de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa a los beneficiarios del Seguro de Desempleo, que con motivo de la Emergencia de Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación se ha decidido suspender la atención de la población del Seguro por Desempleo en todas las Agencias Territoriales y Oficinas de Empleo. La no presentación a las citaciones a la Oficina de Empleo no ocasionará apercibimientos a los Beneficiarios y Beneficiarias de dicho seguro, por lo que no es necesaria la carga de entrevistas en el portal, el área de Sistemas está trabajando para dejarlas sin efecto. Para el caso de beneficiarios/as suspendidos estos deberán tener entrevista en la Oficina de Empleo para poder rehabilitar el Seguro por Desempleo. Cualquier consulta: [email protected] o al teléfono 2983-422284.

