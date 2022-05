Semana de la miel: Con el objetivo de aumentar el consumo, difunden los beneficios del producto

18 mayo, 2022 Leido: 246

En el marco de la Semana de la Miel, la Cámara de Apicultores de Tres Arroyos desarrolla diferentes actividades con el objetivo de incrementar el consumo.

Rubén Vacca, presidente de la entidad, indicó a LU 24 que “la semana se inició el 14 y estuvimos presentes en la Expo Aire Libre de la Sociedad Rural donde pusimos un stand para informar sobre los beneficios de la miel”.

“No hay que tenerle miedo a la abeja, si no la atacamos no nos va a atacar, hay que cuidarla y, además, promocionar el consumo interno de miel”, sostuvo.

En tanto, anunció que para el próximo viernes, como culminación de la semana, en coincidencia con el Día Internacional de la Abeja, “tenemos previsto montar un gazebo en la plaza San Martín y entregar folletos para dar a conocer las cualidades que tiene la miel y elementos que formen conciencia sobre la importancia que tiene la abeja en nuestra alimentación”.

Vacca consideró que en Argentina “no se elige tanto la miel por un tema cultural. En el país producimos 70 mil toneladas y solamente el 5 por ciento se exporta macerada, el resto va a granel”.

“Es muy poco lo que se exporta y el consumo, tal vez nos falte a las entidades promocionar más el producto, y esa es nuestra intención”, afirmó.

Finalmente, indicó que en el distrito hay registrados alrededor de 100 productores con unas 40 mil colmenas que producen aproximadamente 1.200.000 kilos de miel. En este sentido, aseguró que “al partido ingresan en divisas 3.600.000 dólares, no sé si es poco o mucho, pero es interesante”.

“Hay que cuidar a la abeja, no hay que tenerle miedo. Hay que consumir miel por las propiedades que tiene”, concluyó.

Volver