Semana de la prevención de las hepatitis virales: Vacunación de hepatitis B a adultos a demanda

21 julio, 2021 Leido: 130

En ocasión del Día Mundial de las Hepatitis Virales estipulado para el 28 de julio para incentivar la toma de conciencia para prevenir estas enfermedades, en Tres Arroyos se realizará una campaña intensiva de vacunación de la hepatitis B para adultos, que durará toda la semana, es decir desde el 26 al 30 de julio y se desarrollará en todos los CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL DISTRITO. Toda persona que tenga dudas sobre si tiene el esquema completo de hepatitis B, que se acerque al centro de salud más cercano a su domicilio, a demanda de 8.30 a 14.30 y allí se lo asesorará y se le colocara la vacuna que sea necesaria según su caso y también se le indicará la forma de continuar con el esquema hasta completarlo.

La vacuna de la hepatitis B previene el cáncer de hígado

La hepatitis B, es cien veces más transmisible que el VIH, pero se previene y tiene vacuna. Es posible de aplicarla en cualquier etapa de la vida y es gratuita.

La Sociedad Argentina de Hepatologia especifica que Las hepatitis virales se consideran una “epidemia silenciosa” dado que la mayoría de las personas desconocen estar infectadas y, a lo largo de décadas, desarrollan lentamente la enfermedad hepática. Por este motivo, es fundamental tomar conciencia de la importancia de realizarse el análisis de diagnostico y vacunarse a tiempo evitando así daños irreparables en el hígado. Por ello se estableció el 28 de julio como día para fortalecer la toma de conciencia sobre la importancia de prevenir las hepatitis y en relación a ello el Servicio de Medicina Preventiva propuso diferentes formas de intervención.

La hepatitis B y la Vacuna

La hepatitis B se previene con una vacuna indicada al recién nacido y a los 2, 4 y 6 meses. Si no se le administro al año, el pediatra debe indicarla A los 11 años y si aun no se administro, en la edad adulta se aplican las tres dosis en cualquier momento de la vida, indica el doctor Hector Luppino, Jefe del Servicio de Medicina Preventiva.

Es muy importante decir que la hepatitis B, puede generar formas crónicas que pueden llevar a la cirrosis y al cáncer hepático, por ello y como existe una vacuna que puede aplicarse en cualquier etapa de la vida desde el Servicio de Medicina Preventiva, con el apoyo de la totalidad de los equipos de salud de todos los CAPS y su logística se realizara una campaña de vacunación a demanda, para que todos los adultos que no sepan si tienen o no el esquema completo, vayan al centro de salud más cercano a su domicilio y se asesoren y se coloquen la vacuna. No importa si se aplicaron una dosis o dos en algún momento de la vida; el esquema se continúa, tampoco importa si no tienen ninguna, se comienza el esquema de tres dosis, una en el momento, otra al mes y la siguiente a los seis meses de la primera dosis. No es necesario tener orden médica.

