Semana de propuestas culturales en el Centro Cultural

29 octubre, 2025 0

La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, a traves del Centro Cultural La Estación invita a disfrutar de una nueva semana de variadas actividades en el Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320), con propuestas para todos los gustos: música en vivo, cine, artes visuales y encuentros juveniles.

Cine Francés – “Elle s’appelait Sarah”

Viernes 31 | 19:30 hs

En el marco del ciclo de cine organizado junto a la Alliance Française Tres Arroyos, se proyectará el film francés “Elle s’appelait Sarah”, subtitulado en español. Una historia profunda y emotiva que invita a la reflexión sobre la memoria y la identidad.

Las entradas se adquieren en puerta.

Jazz en La Estación

Sábado 1 de noviembre | 21 hs

Una noche imperdible con la presentación de Troiano – Subranni – Aguinaga – Angeloni, destacados músicos que ofrecerán un repertorio de jazz con impronta local y energía en vivo.

Las entradas se adquieren en puerta.

Muestra del Mes: “De generación en generación” – Laura Ciani

Apertura: sábado 1 de noviembre a las 19h.

Durante todo noviembre podrá visitarse la nueva muestra de la artista local Laura Ciani, quien presenta su obra bajo el título “De generación en generación”. Una exposición que celebra el legado artístico y la transmisión de la creatividad entre distintas etapas de la vida.

Liga Tresarroyense – Quinta Fecha

Domingo 2 de noviembre | 18 hs

Continúa la Liga Tresarroyense, el encuentro juvenil de freestyle y cultura urbana que reúne a jóvenes artistas locales en una nueva fecha de competencia. Una tarde de música, ritmo y expresión.

