“Semana de Sensibilización”: ¿Y si te toca a vos?

26 noviembre, 2021

El Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, en el marco de la tercera jornada de la “Semana de Sensibilización”, desarrolló la actividad denominada ¿Y si te toca a vos?, en la intersección de calles Colón y 9 de Julio, para mostrar cómo se circula y cuán accesible es el centro en Tres Arroyos para quienes usan bastón blanco o silla de ruedas.

Desde el Consejo, a través de una gacetilla de prensa, expresaron:

“¿Y si te toca a vos? Hoy le tocó a Caro, a Marti, a Irina, a Diego, a un italiano que pasaba por ahí, chicos y chicas con uniforme de escuela, que solo salieron a dar una vuelta y se encontraron el desafío.

Hoy nos tocó y nos costó cruzar la calle, y nos llevó más tiempo, y renegamos con algunos obstáculos, con rampas dañadas y también celebramos lugares por donde pudimos transitar y acceder sin inconvenientes. Hoy muchos de nosotros nos convertimos por elección en una persona con discapacidad, y pudimos sentir que todo cuesta el doble, que alguien tiene que cortar la calle, que nos tienen que ayudar a subir las rampas, o bajar por una vereda que no la tiene. Hoy por suerte nos acompañó gente que sabe, porque son usuarios de silla o bastón o porque son profesionales que día a día conviven con la discapacidad.

Hoy fuimos nosotros, mañana podes ser vos. No tapes las rampas, no subas los autos en la vereda, no coloques maceteros cercanos a la pared, no seas un obstáculo, en esta vida necesitamos ser puentes, por vos, por mí, para lograr que nuestra ciudad sea accesible.

Gracias Biblioteca Ilusiones, Alpi y E.E.E Nº 502 por esta presentes y proporcionarnos materiales. Gracias Diego Pavón, Celina Dop y Máximo Ongarini por enseñarnos en primera persona cómo transitar con sillas y bastones. Gracias Marlene Lenciatti, Guillermina Ramos y Natalia García por apoyar la iniciativa y sumarse desde su saber. Gracias Delia Botte por acompañar el proyecto. Y un gracias gigante a todas esas personas que hoy se pusieron la camiseta y decidieron transitar la vida desde otra perspectiva.

El Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad celebra que la jornada tuvo el impacto esperado, y se compromete en continuar trabajando por que Tres Arroyos sea día a día una ciudad más accesible”.

