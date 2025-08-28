Semana del árbol en Claromecó: reforestación en Plaza San Martín

En el marco de la Semana del Árbol, el Ente Descentralizado de Claromecó llevó a cabo una importante actividad de reforestación en la Plaza San Martín. La jornada contó con la participación de estudiantes de primer y sexto año de la Escuela Secundaria 10 de Claromecó.

Acompañaron la actividad las docentes Romina Rico, Marta Di Bella junto con las preceptoras Mayra Marizcurrena y Francisca Sánchez, quienes colaboraron en la plantación de 20 nuevas plantas nativas, Sen de campo (senna corymbosa) , aguaribay (schinus areira) y barba de chivo (erythrostemon gilliesii),en el espacio público, promoviendo así la conciencia ambiental entre los más jóvenes.

La actividad fue realizada en conjunto con la Subsecretaría de Gestión Ambiental, Espacios Verdes y el Director del Ente, Nicolas Felipe, reafirmando el compromiso de la comunidad en el cuidado del entorno natural y la promoción de prácticas sustentables.

Este tipo de acciones busca concienciar a la comunidad sobre la importancia de preservar y mantener nuestros espacios verdes, fomentando una actitud responsable y participativa en el cuidado del medio ambiente.

