Semana para la Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia

27 septiembre, 2021 Leido: 10

En el marco de la Semana para la Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia, desde el Centro Municipal de Salud se expresa que “es imprescindible que podamos hablar con los adolescentes sobre la importancia de que todos y todas cuenten con acceso a la información para poder decidir”. En Argentina, 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia no son intencionales.



El Consultorio en salud sexual integral adhiere a la iniciativa internacional Puedo Decidir, enmarcada en el plan ENIA 2021 del Ministerio de Salud. Se recomiendan los materiales del sitio http://puedodecidir.org/ y se hace hincapié en que todas las personas deben saber que tienen derecho a:

– Elegir cómo disfrutar de una relación sexual plena y consentida

– A decir que no y a que se respeten sus decisiones y deseos

– Y que la responsabilidad de tener preservativos y usarlos es compartida.

Además:

– Ejercer la preferencia y orientación sexual libremente, sin sufrir discriminación ni violencia.

– Elegir si tener o no hijos, el número de hijos, cuándo tenerlos, con quien y con qué intervalo entre uno y otro.

– Recibir atención gratuita integral de salud sexual y reproductiva.

– Elegir el método anticonceptivo que más se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones.

– Recibir de forma totalmente gratuita el método anticonceptivo elegido, incluidos la ligadura y la vasectomía, en hospitales, centros de atención primaria, obras sociales, etc.

– -Obtener información y orientación clara, completa, oportuna sobre salud sexual y reproductiva expresada en términos sencillos y comprensibles.

– Recibir asesoramiento y acompañamiento en las causales de acceso a la Interrupción legal / voluntaria del embarazo (IVE/ ILE)

– Acceder a la atención en salud sexual y reproductiva en un ambiente de respeto y garantía de confidencialidad, con preservación de la intimidad, de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la autonomía.

¿Cuándo y dónde consultar?

El Consultorio de salud sexual integral está dirigido a toda la comunidad, con especial énfasis en la población adolescente y población sexualmente activa, en general a partir de los 13 años de edad, que puede concurrir sola a consulta. Funciona los días martes de 8 a 10 horas, sin turno previo, en el consultorio 2 del Centro Municipal de Salud.

Volver