Semana Santa en San Mayol: propuestas turísticas, Vía Crucis, y Misa de Pascuas el domingo

Ezequiel Lanza, promotor del turismo en San Mayol, comentó en LU24 sobre las actividades que se realizarán durante Semana Santa en la localidad tresarroyense.

“Estamos tratando de ir volviendo a la normalidad, siempre respetando los protocolos, es una época difícil para la gente, todos tratando de salir un poco de casa y para distenderse un poco el fin de semana” sostuvo Lanza, por lo que se refirió específicamente en ésta ocasión sobre las propuestas para Semana Santa en Mayol “vamos a estar todo el fin de semana desde el jueves hasta el domingo”.

Es por ello, que indicó “la cantina del club va a estar abierta toda la tarde, con algunas cosas dulces para poder matear en el parque, las visitas guiadas clásicas también van a estar como siempre”.

Como siempre, las actividades tradicionales en San Mayol giran en torno a la emblemática iglesia, la religión y por supuesto se llevará a cabo una vez más el Vía Crucis. En ese sentido Lanza sostuvo que la propuesta en éste fin de semana largo involucra “algunas actividades turísticas también en la localidad posteriores al Vía Crucis”.

Por ejemplo “venta de empanadas, ya que no se hará almuerzo como otros años, porque los espacios no nos dan para recibir mucha gente sentada”, también “el viernes a las 15 horas estará el Vía Crucis y después de eso para las 17 tenemos previsto el sorteo del huevo de pascua gigante que realiza el club”.

Por otra parte, y para continuar con la agenda turística “el domingo vamos a estar con la misa de pascuas, que tenemos los primeros domingos de cada mes, en este caso será la de pascuas, oficiada por el Arzobispo Fray Carlos”.

También comentó que se realizará un ciclo de “Moto Turismo, llamado ‘Por la huella’ ya han organizado algunas salidas, en el 2019 hicieron una vuelta por el distrito de Tres Arroyos” y en ésta segunda edición que será en Semana Santa, en la tarde del domingo visitaran San Mayol terminando el recorrido.

Para culminar, el promotor de turismo en la localidad agregó “si alguno se quiere enganchar en la vuelta de estos chicos de La Huella aunque no sea en moto, se puede sumar a acompañar la caravana”.

