Semana Santa en Tandil o en Tigre de la mano de Venecia, Viajes y Turismo

25 marzo, 2021 Leido: 20

Desde Venecia, Viajes y Turismo se están comenzando con las actividades y propuestas pos pandemia, y para Semana Santa ofrecerán dos opciones, para el día viernes la visita a Tandil, y el día sábado los destinos serán la Basílica de Luján y termina en un paseo por Tigre.

Mabel, una de las responsables da la agencia de viajes, comentó a LU24 “la gente llamaba y preguntaba a ver dónde podían ir, ante tanto encierro”, por lo que se decidió desde Venecia, comenzar con actividades “sin noche de hotel, con todos los protocolos, tomando la fiebre, alcohol en gel, barbijo”, por lo que éstas dos ofertas serán una “prueba piloto”.

Por otra parte, indicó que ya existen programados viajes a Mendoza, Córdoba, y los destinos suspendidos durante el 2020, pero se está siempre a la espera de las nuevas novedades y posibilidades ante la situación sanitaria, es por ello que Mabel, sostuvo “no me gusta salir a vender algo y después tener que decirles porque no se puede”.

En cuanto a la oferta de Semana Santa, indicó “nosotros ahora hacemos un paseo, visitamos la Basílica de Lujan, y después nos dirigimos al Tigre, dónde pueden pasear al aire libre, hacer una navegación, y después volvemos y pueden pasar pascuas con toda su familia”. Asimismo, “el Viernes Santo tenemos pensado ir a Tandil donde visitamos el calvario, del calvario nos vamos al Cerro Centinela, luego vamos a la Piedra Movediza y de ahí les dejamos tiempo libre para recorrer y visitar los artesanos”.

Como cada promoción, Venecia ofrece precios accesibles y el bienestar asegurado en el viaje, contando con descuentos por ejemplo cuando se trata de un grupo familiar.

Para finalizar, aseguró que “la gente tiene ganas de salir” y aunque en éstas propuestas no se podrán sumar grupos numerosos, “más de 32 personas no se pueden sumar”, todas las actividades serán al aire libre.

En LU24 los oyentes podrán participar durante la mañana para ganar un viaje que ofrece Venecia, para el destino de Tigre. 420455 es el teléfono para consultar y hacer reservas.

Volver