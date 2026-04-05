Semana Santa Frente al Mar: Claromecó vive un fin de semana a pleno y se prepara para un gran cierre

5 abril, 2026 0

Con una convocatoria que superó todas las expectativas, Semana Santa Frente al Mar se consolidó como un verdadero éxito en Claromecó, con cada noche a carpa llena y un clima de disfrute total para vecinos y visitantes.

El público acompañó de manera masiva cada propuesta. La noche de rock hizo vibrar al escenario con las presentaciones de Arlequines y Plan B, mientras que el cierre estuvo a cargo de Manorro, coronando una jornada a pura energía. Por su parte, la noche de folclore tuvo un marco imponente: Pancho Santarén y Arrullo Folk hicieron cantar y emocionar a una carpa colmada.

Hoy, desde las 15 horas, llega el gran cierre de este evento que ya dejó huella. La jornada contará con espectáculos infantiles para que los más chicos también sean protagonistas, y culminará con todo el ritmo de Buena Vibra, en un cierre pensado para toda la familia.

Además de la propuesta artística, el paseo de artesanos y los carros gastronómicos fueron parte fundamental de una experiencia que combinó música, sabores y encuentro.

Con una muy buena ocupación durante todo el fin de semana largo, Claromecó se reafirma como uno de los destinos elegidos para disfrutar en familia, con propuestas para todas las edades y frente a un marco natural.

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