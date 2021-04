Semana Santa marcó el pico más alto de recolección de basura en Claromecó

Marcos Taboada es el responsable de la Planta de Separación de Residuos de San Francisco de Bellocq, y luego del permanente registro de datos de ingresos y procesamiento de la basura, se pudo dar con un análisis de lo que dejó el fin de semana largo en Claromecó y Orense.

Luego de Semana Santa, Marcos Taboada detalló que en Claromecó “recolectamos el lunes, y recibimos 25.800 kilos de basura”, y atendiendo a que el parámetro comparativo es la recolección del 2 de enero, como un pico en la temporada luego de lo que es año nuevo, el último 2 de enero se recolectaron 25.000 kilos, lo que indica como resultado, que en Semana Santa, se recolectó aún mes que en esa fecha de referencia.

“Pese a que el verano terminó, y estamos lejos de lo que es la cantidad de gente que hay en verano, se superó este lunes, fue el dia de mayor recolección” indicó el encargado de la Planta y resaltó que “me llamo la atención el número, porque no había visto un ingreso tan grande durante enero, febrero y marzo”.

Asimismo, detalló que en la comparación con el año pasado “todos los meses marcaron el aumento de residuos, hubo una diferencia muy chica en enero de 10 mil kilos, pero en febrero hubo una diferencia de 100 mil kilos” y agregó “en lo que va del año se recolecto más de un millón de kilos”. Según pudo explicar, la comparación y el incremento de residuos no solo se dio por la cantidad de turismo que se recibió sino también a que se arrancó la temporada en el mes de diciembre.

En cuanto al trabajo de la planta, sostuvo que “todo lo que entra se tiene que clasificar, en marzo entraron 218 mil kilos y se procesó todo” y además añadió que la recolección en Claromecó “supera todo, la recolección de las 3 localidades juntas” refiriéndose a que en Orense, tanto localidad como balneario y en Bellocq, no se logra superar la cantidad de residuos que produce Claromecó.

Actualmente en la Planta de Separación de Residuos están trabajando 18 personas, y según concluyó su encargado, éste tipo de informes y análisis de la cantidad de residuos que reciben y procesan son de suma importancia, ya que de ser necesario en algún momento modificar la forma de trabajo, se cuenta con la información certera para poder proyectar. “Con todos estos números tenemos un parámetro real del aumento, el crecimiento, por ende nos vamos a tener que ir mecanizando, mejorando la planta, realizando campañas de concientización y demás” concluyó.

