Seminario de velas navideñas en la Biblioteca Cacuri
La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del Seminario de Velas Navideñas a cargo de Karina Castarnado. La propuesta se desarrollará los lunes 10 y 17 de noviembre de 14 a 16 hs., pudiendo elegir uno de los turnos para participar.
La actividad es arancelada, incluye todos los materiales y los asistentes se llevan las velas navideñas. Abierta a toda la comunidad con descuentos para afiliados al gremio mercantil y socios de la biblioteca mencionada.
Para más información, el teléfono de contacto es el 2983-404793.
Por otro lado, continúa la inscripción para el workshop “Sabores y colores, un encuentro entre la cocina y el arte” donde se van a elaborar barritas saludables y energéticas, y se va a intervenir un delantal de cocina con técnicas artísticas. El arancel incluye todos los materiales. Vía de contacto: 2983-574381 / 613771.