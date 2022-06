Senador Allan: “la boleta única favorece a los partidos pequeños y a las fuerzas locales”

Tras la aprobación del uso de este instrumento electoral por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, legisladores de Juntos impulsan el debate por la boleta única en la Provincia de Buenos Aires. El senador Juan Pablo Allan, presidente de la Comisión de Reforma Política, dialogó hoy con LU 24 y aseguró que el sistema que proponen “es un salto de calidad, más cómodo, flexible y rápido para la gente, y tiene dos ventajas: los que eligen, unos 12 millones de electores bonaerenses, encuentran rápida y cómodamente toda la oferta electoral en un solo instrumento. Y para los que son elegidos, les asegura un plano de igualdad de todos los partidos, no se necesitan miles y miles de fiscales para poder asegurar lo que en realidad tiene que garantizar el Estado, que es que las boletas de todos los partidos estén en el cuarto oscuro. Y además reduce enormemente los costos, son unos 1500 millones de pesos menos los que saldrán de los impuestos que pagan los bonaerenses para afrontar el costo de las elecciones. Por eso el 90% de los países del mundo, y muchas provincias argentinas, tienen este sistema”.

Allan advirtió además que la boleta única con el sistema cordobés, que es el que promueven desde su bancada, favorece a los partidos locales que son muchas veces perjudicados por el voto cruzado o superpuesto en el escalón municipal, que es un fenómeno habitual en Tres Arroyos con el voto al Movimiento Vecinal. “Este es el modelo que más facilita votar por categoría, por eso con este diseño, que propone marcar una categoría u otra y también la lista completa, los partidos locales se ven muy favorecidos”, sostuvo el senador por Juntos.

El presidente de la Comisión de Reforma Política del Senado bonaerense admitió, finalmente, que el Frente de Todos no está dispuesto a acompañar la iniciativa, “por temor al voto cruzado, a perder base legislartiva, por la falta de fortaleza de los ejecutivos; y porque aseguran que el sistema actual no trae problemas, aun cuando vemos que esto no es así: habitualmente los partidos necesitan sólo para cuidar su boleta durante el comicio, hasta 30.000 fiscales en la Provincia de Buenos Aires. Y también sucede, quizá no en grandes porcentajes y volúmenes, que se roban boletas. Además hay un fallo de la Cámara Nacional Electoral del 2015 que pide a los partidos políticos avanzar a un sistema más ágil y que asegure que todos los partidos tengan su boleta para votar, por lo que creemos que este sistema, que cumplió su cometido, puede y debe ser mejorado”, concluyó.

