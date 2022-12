Señora concejala Soledad Cadenas, le pido que se rectifique de sus términos

21 diciembre, 2022

En la sesión reciente del Concejo Deliberante de Tres Arroyos se consideró y se aprobó por mayoría el presupuesto municipal para 2023.

Un acuerdo previo entre el peronismo y el vecinalismo, sumó los votos suficientes para acordar dicha aprobación.

Juntos quedó en “Soledad” y la concejala Cadenas intentó defender su posicionamiento mediante la lectura de un discurso que fue de su autoría, o en conjunto del bloque, y esperaban al parecer el visado “de afuera”, o fue totalmente analizado, escrito y libreteado por alguien que no ocupa una banca en el recinto y tiene capacidad técnica para un análisis numérico.

La tecnología falló y le faltó letra a tiempo a la concejala, que no solo fue la voz cantante de Juntos, sino que además es la presidenta de la comisión de Hacienda.

“Se cortó internet en el Concejo”, y muchos quedaron desconectados. Eso fue lo técnico. Y Cadenas admitió que algo debía imprimir y lo tenía en su celular.

El presidente del Cuerpo apuró la cuestión y pidió que si haría uso de la palabra que lo haga, sino ponía a consideración lo posicionado hasta el momento.

De repente “se hizo la luz” y le llegó la letra.

Esa cuestión fue comentada por los medios, casi como un Blooper político, que no da para risa, sino para que la sociedad vea una realidad que a veces no aparenta ser tal.

Punto aparte.

Cadenas habló, marcó su posición y perdió la votación, o mejor dicho no aprobó su bloque el acuerdo perovecinalista.

Este suceso mereció un comentario por LU24 y su sitio web, que al parecer a la concejala no le gustó, y usó un término despectivo, insultivo, discriminatorio y con falta de respeto a la libertar de expresión.

Dijo primero: Raro esta publicación. Cómo les gusta tergiversar lo que pasó. Eso significa que a mas de uno le dolió que le dijéramos la verdad.

Agregó en un segundo comentario:

Penoso, que tratándose de un tema tan importante publiquen “esta tontería”.

Según la RAE, tontería Es la “Acción o dicho propio de una persona tonta”.

Y un tonto o tonta, es sinónimo de imbécil, bobo, estúpido, idiota, majadero, memo, mentecato, necio, corto, tardo, torpe, retrasado, tarado, subnormal, demente, desequilibrado.

Sra. Concejala, por favor, por la dignidad de las personas en general y del periodismo en particular, pida disculpas y desdígase de su calificativo. ·

