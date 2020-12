Sentido homenaje en los 40 años del Teatro Municipal de San Cayetano

15 diciembre, 2020 Leido: 21

En virtud de los 40 años del Teatro Municipal “Tulio S. Cosentino”, un grupo de vecinos convocados por Oscar “Galbato” Salerno se acercaron al edificio a cantarle el feliz cumpleaños. Con muestras de emoción, referentes de la cultura sancayetanense compartieron alguna de sus tantas vivencias.



En primer lugar, la directora de Educación y Cultura, Dolores Cosentino dejó el saludo del Intendente Miguel Gargaglione que por razones personales no pudo hacerse presente. Luego de expresar las emociones que genera el teatro afirmó que “si no fuese por ustedes (artistas, público) este sería un edificio vacío, si no fuera por la vida que aquí se transita sería lo que alguna vez algunos han llamado el monumento al ladrillo, los que lo transitamos sabemos muy bien que está muy lejos de ser eso”.

A su turno, Jorge Canal recordó aquel “año 1979 cuando veíamos los cimientos, los pozos que se hicieron en este lugar donde funcionó el Banco Nación; no podíamos creer que se iba a hacer un teatro en San Cayetano. Lo cierto es que se concretó y fue una emoción muy grande para todos los que participamos de esta actividad”.

En cuanto a lo que genera el teatro, Jorge señaló que “toda actividad que se relaciona con el arte a uno le llena el espíritu, lo relaja, por un rato lo hace olvidar de los problemas. El teatro tiene una impronta, un olor, un espíritu que nos llena el alma”.

Para culminar con sus palabras, el director teatral recordó emocionado a Tulio Cosentino “un precursor de todo esto, uno de los que más luchó para la concreción. Tener un teatro de estas características en nuestra localidad, con esta capacidad, es de destacar”.

Por su parte, Luis Travaglia recordó a personas que le dieron una fuerte raigambre teatral a San Cayetano, “esto que está aquí no se sueña de un momento para otro sino que se ha sembrado”.

Trajo a la memoria la primera obra que se realizó en la ciudad, en 1918 en lo que fue el hotel 4 Naciones se concretó una velada teatral con la presentación de “La noche del crimen”. Destacó a Cabral, Marcola, Di Santo con el grupo “Unión”, Arnaldo Rafael Ciancaglini, “ellos dieron las fuerzas necesarias para que ningún intendente le saque el cuerpo al teatro. Aquellas personas sembraron algo que nosotros no nos dábamos cuenta y las dirigencias no pudieron evitar que es el empuje, la fuerza”.

Finalmente Luis también tuvo palabras para Tulio, “quien puso el engranaje que necesitaba para que esto funcione”.

Concluyendo el homenaje, el precursor de la movida, Oscar “Galvato” Salerno señalando el edificio del teatro dijo que “este es el generador de grandes ideas, de grandes proyectos; yo estoy muy feliz de la actualidad, de la gente, de las actividades, de los grupos independientes, de los grupos de cultura, hay un sinfín de arte en San Cayetano que lo han descubierto y que aún falta descubrir ese arte que llevan dentro”.

Con alegría, emoción y deseando que las puertas del Teatro Municipal “Tulio S. Cosentino” vuelvan a abrirse (hoy cerradas debido a la pandemia), los presentes cantaron el feliz cumpleaños.

