Sequía en Uruguay: Aclaran que el déficit hídrico solo afecta a Montevideo

6 julio, 2023

El locutor Mario Goldmann aclaró por LU 24 que solo Montevideo se ve afectada por el déficit hídrico a causa de la sequía que sacude a Uruguay desde hace semanas. Es que las reservas de agua potable para la zona metropolitana podrían acabarse dentro de 10 días. El Gobierno, como medida sanitaria preventiva, llamó a la población a consumir preferentemente agua embotellada debido a los altos niveles de sodio en la que comenzó a distribuirse por las redes domiciliarias.

“Montevideo se abastece de varios lugares que están muy comprometidos y ahora está extrayendo agua del Río de La Plata, obviamente salada, a la que se le hace un proceso, pero no llega a cubrir todo el consumo. Entonces, se le pide a la gente de la capital que únicamente la utilice para baños y lavado”, explicó.

“Yo vivo en Salto, ubicada al norte del país, frente a Concordia (Entre Ríos) y nosotros no tenemos problemas. El río Uruguay está a 500 metros y hay muchos arroyos”, aseguró Goldmann.

Según el último reporte oficial, en la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de la zona metropolitana, hay 1,1 millones de centímetros cúbicos de agua, de los cuales se utilizan 80 mil al día.

Esto indica que las reservas generales están al 1,8 por ciento y que el abastecimiento en todo el país podría durar menos de dos semanas, si no llueve. Ya lo había dicho el fin de semana pasado el presidente Luis Lacalle Pou, “la solución de fondo es que llueva”.

Sin embargo, en los últimos días el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) anticipó que no se pronostican lluvias para la zona en el corto plazo.

Volver