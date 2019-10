“Ser peronista es un compromiso”, el comunicado del PJ por el 8 de octubre

El Partido Justicialista de Tres Arroyos, en un comunicado de prensa, refirmó que “ser peronista es un compromiso y no un cajero automático donde hay que acercarse cada vez que se necesite sacar dinero”, en el marco de un nuevo aniversario del natalicio de su líder, Juan Domingo Perón.



“Este 8 de octubre, desde nuestro partido creemos que como nunca tenemos que recuperar el significado de ser peronistas.

El peronismo tiene muchas fechas que tienen que ver con los sentimientos y sirven para reafirmar nuestra condición de peronistas pero no de peronistas coyunturales, no de los que creen que nuestro movimiento es un cajero automático donde hay que acercarse cada vez que se necesite sacar dinero; lo que debemos hacer en esta fecha es ratificar el ser peronista.

Ser peronista es un compromiso. Es luchar cada día por la justicia social, por la niñez, los ancianos, los trabajadores, la educación, la salud.

[“El Justicialismo ha dejado de ser la causa de un hombre para ser la causa del pueblo, y por ella sí valdría la pena darlo todo, incluso la vida”] Juan Domingo Perón”, concluye el comunicado firmado por la presidenta Adriana Guerrero.