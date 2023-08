¿Será cierto? – Escribe: Omar Alonso

26 agosto, 2023

En nuestro oficio suele suceder.Encontrarse con un dato de fuente seria pero difícil de corroborar, de modo que corresponde actuar con prudencia sin poner en tela de juicio a persona alguna que pudiera estar involucrada.

Es así que me llegó hace algunas semanas una consulta desde un distrito próximo sobre si se pondría a la venta el inmueble del Centro Danés de Tres Arroyos, ubicado en Mitre 240. Nada más que eso. Pero suficiente para poner en marcha la natural curiosidad periodística.

Me pareció lo más correcto buscar alguna precisión. Personalmente intenté conversar con el cónsul danés, Eduardo Dam, el máximo referente de la colectividad en nuestro medio. En ese momento no se hallaba en su despacho, pero dejé encargado por secretaría que se le trasladara la consulta y que si hubiera algún dato me lo hicieran conocer.

Esto no ocurrió, de modo que infiero que no hay allí ningún dato sobre la hipotética posibilidad. Comencé entonces a auscultar a algunos integrantes de la colectividad de manera dispersa y pude enterarme que esa versión ha circulado causando cierta preocupación entre quienes hacen esfuerzos por preservar los símbolos de una colectividad que ha marcado historia en esta zona.

Alguien me dijo que se han iniciado contactos a los efectos de determinar la situación legal del Centro, que es básicamente un Club que no depende de ninguna otra dependencia danesa, aunque hay una relación natural. Me comentaron que al ingresar vía Internet buscando datos de la institución se observa tachada la mención de “personería jurídica”. En consecuencia se intentará determinar si la misma está vigente.

Atando cabos

Recuerdo que el año pasado, en ocasión de elaborar la historia de la colectividad que fue presentada públicamente en el Museo Mulazzi en enero último, busqué datos del Centro Danés de carácter histórico. En ese momento el presidente de la institución me dijo que no existía documentación pertinente, como por ejemplo libros de actas.

No me preocupó pues encontré otras formas de cubrir el vacío, redondeando una idea de esa institución Supe entonces, que la actividad era mínima allí y no institucional. Ahora, el lugar fue escenario de la Fiesta de San Fermín organizada por el Centro Vasco, institución que alquila un espacio para clases semanales de danzas.

No han prosperado gestiones para que el edificio pueda albergar otras actividades, algunas de ellas muy vinculadas con la colectividad danesa.

Duda metódica

En nuestra jerga siempre se dice que hay que tener mucho cuidado de que le vendan “pescado podrido”. Es decir que con datos falsos se incite a hacer pública una información determinada “utilizando al periodista”. Dicho esto, creo que sería infundada la versión original. Para vender un inmueble de ese tipo, que tendría un elevado valor de mercado, se requieren pasos legales insoslayables.

En principio cumplir con el estatuto, que seguramente contempla los mecanismos de una eventual liquidación del Centro. Entre esos requisitos, seguramente convocar a una asamblea extraordinaria de socios que debería adoptar una decisión mediante mayoría especial.

Al respecto debo aclarar que no he podido tener claro la cantidad de socios con que cuenta y públicamente no he detectado campañas de adhesión o reuniones o asambleas societarias. Podría extenderme sobre el tema, pero creo haberlo expuesto medianamente bien. Sería muy importante que hubiera alguna aclaración a este respecto y sobre todo que se implementaran las acciones que resguarden este patrimonio histórico no solo de los daneses, sino de los tresarroyenses todos.

Recordemos que el Centro Danés fue fundado en 1947.

