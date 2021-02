Será sin público ni funcionarios la sesión de apertura del año legislativo

El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel, aseguró que ya está consensuado que la sesión de apertura del año legislativo, que será el lunes 1 de marzo, será sin público y tampoco estarán presentes los funcionarios del Ejecutivo que habitualmente acompañan al intendente en su discurso inaugural. El horario se definirá hoy, y buscará no entorpecer la agenda del jefe comunal ni la del propio Deliberativo.

Por otra parte, Nickel se expresó a favor de que las intervenciones tanto del propio intendente como de los ediles “apunten a que el acto no se haga muy extenso, y en eso, más allá de que cada uno podrá hacer lo que desee, hemos llegado al consenso de que esto de la pandemia atraviesa todo, lo vivimos diariamente, y tenemos que respetar, como lo hemos hecho durante todo este período, los protocolos sanitarios”.

La cuestión no será sencilla, porque el propio titular del Cuerpo admitió que “este es un acto muy importante desde lo político e institucional, y sobre todo en este año tan particular, en el que habrá elecciones legislativas. Pero esperamos poder cumplir con lo previsto”.

