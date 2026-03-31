Sergio Baldini renunció a la Delegación Municipal de Copetonas

31 marzo, 2026 211

Quien ejerce la titularidad de la Delegación Municipal de Copetonas, Sergio Baldini, presentó su renuncia al cargo tras un encuentro con el intendente Pablo Garate.

Los motivos serían de índole particular, inclusive se menciona que el hombre, oriundo del Gran Buenos Aires quien llegó a Copetonas negocio inmobiliario de por medio, asumió en la gestión de Carlos Sánchez y siguió con el cambio de Gobierno.

En las últimas horas visitó el palacio comunal, y entregó su denuncia al jefe del ejecutivo.

No ha trascendido quien podría ser su reemplazante.

Cuando se eligieron por voluntad popular los delegados, en Copetonas Sergio Baldini había logrado 176 votos frente a Julio Ezequiel Zacarino, que cosechó 66.

Volver