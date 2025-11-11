Sergio “Cachito” Vigil llega a Tres Arroyos con dos charlas inspiradoras

El reconocido entrenador y coach Sergio “Cachito” Vigil visitará Tres Arroyos el lunes 17 de noviembre, donde ofrecerá dos charlas imperdibles destinadas a públicos diferentes, pero unidas por un mismo mensaje: el poder del trabajo en equipo, la pasión y los valores.

A las 19:00, en el Polideportivo Municipal, brindará una charla especialmente dirigida a jóvenes, estudiantes y deportistas, con entrada gratuita para menores de 18 años. La entrada general tendrá un valor de $10.000 y podrá adquirirse en los clubes Huracán, Cazadores y TARHC.

Luego, a las 21:00, en el Teatro Municipal, Vigil compartirá una segunda charla orientada al sector empresarial y comercial, en la que abordará temas vinculados al liderazgo, la motivación y la construcción de equipos. La actividad será con invitaciones especiales sin cargo, realizadas por la Cámara Económica de Tres Arroyos.

Sobre Sergio “Cachito” Vigil

Profesor de Educación Física, Entrenador de Alto Rendimiento y Coach Ontológico, Vigil es reconocido internacionalmente por su trayectoria y su estilo de liderazgo basado en la coherencia, el respeto y el compromiso.

Fue el creador del ADN de “Las Leonas”, el seleccionado argentino de hockey femenino, al que condujo entre 1997 y 2004 durante una de las etapas más exitosas de su historia. Bajo su dirección, el equipo logró el Campeonato Mundial de Perth 2002, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y el bronce en Atenas 2004, convirtiéndose en un símbolo de inspiración dentro y fuera del deporte.

Actualmente es el entrenador del seleccionado chileno de hockey femenino, “Las Diablas”, con quienes hizo historia al conseguir la primera clasificación y victoria en un Mundial de Hockey Césped, además de obtener la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2022, tras vencer a Argentina, número dos del ranking mundial.

Con su carisma, experiencia y pasión por el liderazgo positivo, “Cachito” Vigil invita a reflexionar sobre el valor del compromiso, la superación personal y el trabajo en equipo, tanto en el deporte como en la vida, las empresas, los comercios y las organizaciones.

La Cámara Económica de Tres Arroyos te invita a compartir una jornada especial junto a Sergio “Cachito” Vigil, una propuesta llena de inspiración, aprendizaje y reflexión sobre el valor del trabajo en equipo, la pasión y el compromiso.

Agradecemos el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos y el apoyo de las empresas e instituciones que hacen posible este encuentro: La Perseverancia, Molinos Tres Arroyos, INSEL, ALIVA, Casa Vina, LACTRES, CONNECTA, BCDJ Producciones Integrales, Elegance Hotel, ADB Broker Seguros, La Voz del Pueblo, LU24, CELTA, Stadium y Uzcudum.



