Sergio “Cachito” Vigil llega a Tres Arroyos con dos charlas para inspirar a jóvenes y al sector empresarial

4 noviembre, 2025 0

La Cámara Económica de Tres Arroyos anuncia la llegada de Sergio “Cachito” Vigil a la ciudad, quien brindará dos charlas el próximo domingo 17 de noviembre, destinadas a distintos públicos y con un mismo propósito: promover el liderazgo, la motivación y el trabajo en equipo como motores del crecimiento personal y colectivo.

El reconocido entrenador y conferencista, exdirector técnico de Las Leonas, compartirá su experiencia y su mirada sobre cómo potenciar el talento, fortalecer los vínculos y construir proyectos desde la pasión, la empatía y el compromiso.

La primera charla se realizará a las 19 horas en el Polideportivo Municipal y estará orientada principalmente a jóvenes. La entrada será gratuita para menores de 18 años, mientras que los mayores abonarán un valor de 10.000 pesos. Las entradas para este encuentro se pueden adquirir a través de los clubes Cazadores, TARHC y Huracán de Tres Arroyos.

A las 21 horas, en el Teatro Municipal, Vigil ofrecerá una segunda charla dirigida al sector empresarial y comercial, en la que abordará temas vinculados al liderazgo consciente, la cultura organizacional y la construcción de equipos de alto rendimiento. Las entradas para esta charla tienen un valor de 20.000 pesos para socios de la Cámara Económica y de 30.000 pesos para no socios, y se encuentran disponibles en la sede de la Cámara Económica de Tres Arroyos, ubicada en Av. Moreno 467.

Desde la institución se destaca que la recaudación obtenida en la charla del Teatro permitirá solventar la actividad destinada a jóvenes, impulsando así una acción de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) por parte del sector privado, orientada a fomentar el desarrollo y la inspiración de las nuevas generaciones.

Sergio “Cachito” Vigil fue entrenador de la Selección Argentina de Hockey Femenino, con la que alcanzó los mayores logros deportivos de su historia. Su estilo de liderazgo, basado en la confianza, la motivación y el compromiso, lo convirtió en un referente nacional e internacional en el desarrollo de equipos y personas.

El evento cuenta con el acompañamiento de La Perseverancia, Municipalidad de Tres Arroyos, Molinos Tres Arroyos, Aliva, Casa Viña, Elegance Hoteles, ADB Broker de Seguros, La Voz del Pueblo, LU24, Uzcudun y Stadium, quienes se suman a esta propuesta que busca inspirar, formar y fortalecer el espíritu comunitario.

Para más información, comunicarse con la Cámara Económica de Tres Arroyos 2983-658070



