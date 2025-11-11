Sergio Garcimuño: Faltante económico en las cuentas Municipales y presupuesto 2026

El Secretario de Hacienda Municipal Sergio Garcimuño, realizó un balance sobre el 2025 asegurando que “está siendo un año sumamente complicado, tenemos un faltante importante en los ingresos de las cuentas Municipales, lo cual ocasionó algunas problemáticas que debemos solucionar”.

“Pese a estos inconvenientes, hacemos todo lo posible para resolverlos, controlando estrictamente los gastos, por otro lado, ser más efectivos en el cobro de las Tasas Municipales, achicando esta brecha económica”.

“La baja Inflación nos ayuda, para definir más fácil el presupuesto para el próximo año proyectamos un aumento del 18% autorizado de Provincia, aún falta el de Nación, detalló y además expresó “sabemos que la Inflación es un problema que no solo se va a solucionar con economía, la suba de las tarifas y combustibles generan otro conflicto en las familias”.

“La Inflación en el 2023 perforó directamente el sueldo de quienes trabajan en el Municipio, desde ese entonces, hasta la actualidad de a poco fuimos recuperando el Poder Adquisitivo”, afirmó.

Bonos de Fin de Año

Garcimuño mencionó que “aún no tenemos nada definido, estamos trabajando en el aguinaldo del próximo mes, llegado el momento daremos a conocer nuestra decisión”.

Presupuesto 2026

“Estamos esperando el presupuesto económico 2026 desde Nación, que se conocerá en diciembre, el de Provincia ya lo dieron a conocer, explicó y luego, resaltó que ambos presupuestos son una base muy importante para que todos los Municipios de la zona, elaboren el suyo”.

