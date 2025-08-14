Sergio Garcimuño y la situación económica en Tres Arroyos

El Secretario de Hacienda Municipal Sergio Garcimuño en diálogo con LU 24 se refirió a la situación administrativa en el Municipio.

Garcimuño dijo “estamos trabajando fuerte en dos costados, el primero respecto al desarrollo de los números en el 2025, como un año muy complicado en todos los municipios, de la Provincia de Buenos Aires con un ahogo financiero que, a nivel Local repercute en el 65% de los ingresos totales”.

“El segundo es la perdida de efectivo para el municipio, al finalizar agosto estimamos que perderemos 3 mil millones, complicando nuestras metas, mientras tanto ya iniciamos las charlas para armar el presupuesto del 2026”, aseguró.

“Debemos recaudar eficientemente sin cobrar impuestos solo tasas, pese a la mal información dicha por el Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, quien trata de dañar la imagen de cada Municipio, en el caso de Tres Arroyos no es así, ya que las tasas cobradas no alcanzan para cubrir los gastos y sabiendo eso no las aumentaremos”, aclaró

“Asimismo cuando los hablamos en el Concejo Deliberante no nos escucharon, tenemos que ser razonables en los costos que pagan los tresarroyenses, reconociendo las obras realizadas en todo el Municipio, con el pago de las prestaciones”.

“Hoy en día, no podemos decir un presupuesto sin saber que va a pasar mañana con los precios ante la subida y bajada de los precios, si el precio aumenta ese impuesto elevado van para Nación, sobre Tres Arroyos a través de un calculo gastan 18 mil millones al año, los mismos nunca vuelven a las arcas Municipales”, mencionó.

“Seguimos en un contexto inflacionario importante, con muchas problemáticas y restricciones impuestas por las Políticas Inflacionarias, sin saber cuando terminan dichas medidas, siguiendo económicamente muy complicados sin evolucionar nuestro Producto Bruto”, destacó

“La realidad es que hay muchos problemas que nos frenan e impiden crecer nuestra economía, manejando los precios con agentes externos como el Dólar”, concluyó.

