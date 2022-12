Sergio Pescader ganó por 8 a 6 y es el nuevo presidente de la Liga de Fútbol

29 diciembre, 2022

Sergio Pescader es el nuevo presidente de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Su lista se impuso por ocho votos contra seis a la liderada por Hugo Dello Russo en la asamblea llevada a cabo esta noche en la sede calle Reconquista 75 en la que se aprobaron todos los puntos incluidos en el Orden del Día. El vice primero es el abogado Juan Manuel Balbuena y el vice segundo es Martín Gómez.

“Pensar en grande”

En sus primeros conceptos y en contacto con LU 24, Pescader instó a “pensar en grande, en un fútbol a mediano plazo, nos tiene que llevar unos tres años. Entiendo que hay que sentarse y proyectar que cada división tenga pautadas las formas de llegar, otros deportes lo han logrado y tenemos que encontrar la forma de hacerlo”.

“Si bien pensábamos que teníamos consenso no sabíamos cómo iba a terminar, por lo que habrá que sentarse a trabajar: pensar en la competencia infantil, cuestiones que los clubes no tienen todas las categorías, yo soy de la idea que no puede estar el chico parado un mes; la competencia genera atractivo, y el hecho de participar semana a semana genera lo mismo, el interés por ir. Hay que empezar desde ahí y pensar, como dije, en un trabajo a largo plazo que puede llevar tres años, es lo que propusimos a los clubes en su momento y lo vamos a llevar adelante”, expresó.

“El vicepresidente primero es Juan Manuel Balbuena de Cascallares, es abogado, y Martin Gómez es de El Nacional, siempre estuvo metido en el club. Acá la idea es sumar voluntades y ver que podemos modificar y aportar para mejorar lo que ya está”, concluyó.

