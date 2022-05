Sergio Pessina anticipó detalles de “El día que ya no me quieras”

Una noche cualquiera de comienzos de los 70s… Llueve, día desapacible. Un bar de escasa monta, un mozo amargado, que alguna vez brilló como guitarrista de tango, atiende el local, propiedad de la madre. Ningún parroquiano, hasta que entra un hombre, mojado.

Atribulado por un desengaño amoroso reciente, intenta comunicarse via teléfono público con su ex novia. Al no conseguirlo, toma de obligado confesor al mozo. A partir de aquí, se sucede una serie de diálogos que promueven la interpretación de algunos tangos, en clave de comedia. Este es un breve resumen de “El día que ya no me quieras”, la obra musical que el guitarrista Sergio Pessina y el cantante Fabián Rodrigo presentarán en Tres Arroyos de varias funciones exitosas en Claromecó.

Con guión de Sergio Pessina, y protagónicos del mismo Pessina y Fabián Rodrigo, “El día que ya no me quieras” se presentará el viernes 13 a las 22.30 en La Casona, Rivadavia 641.

“El desengaño amoroso es una de las experiencias más profundas que puede experimentar una persona; lo que hice fue aunar este sentimiento con la música, a través del tango, y lo situé en un bar, con un mozo que alguna vez fue un guitarrista de tango, al que entra un parroquiano que lo toma como obligado confesor tras el abandono de su novia. No encuentra empatía en ese mozo, que es muy egoísta, y eso suscita una serie de diálogos en clave de drama, pero con los que la gente se muere de risa”, anticipó Sergio.

Las entradas, a un valor de 500 pesos, se pueden adquirir llamando al 2983355320.

