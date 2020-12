Siciliano le responde a Garate: “Salimos a buscar a los chicos que se cayeron del sistema”

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Sergio Siciliano, y ex subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, rechazó las declaraciones de4 Pablo Garate y dijo que “no salimos a buscar votos; salimos a buscar a los chicos que están sin clases desde marzo, y en algunos casos desde el año pasado, no es momento de discusiones entre políticos porque acá lo grave es que los chicos desde hace un años no van a la escuela”.



“Todos coincidimos en que lo que pasó este año en Argentina, para la provincia de Buenos Aires no tener un año de clases, con la deserción que eso implica, con los contenidos y aprendizajes que los chicos no tuvieron, con las cuestiones psicológicas que impactaron en los jóvenes y adolescentes, es una tragedia. Estamos en un problema grave en el cual tenemos que salir todos, poner un norte y un objetivo común para poder cada uno aportar desde nuestro lugar a la solución”, expresó a LU 24.

Además sostuvo que “el primer desafío 2021 es volver a buscar a los jóvenes que se cayeron del sistema, que hoy ni siquiera sabemos cuántos son, el año que viene tenemos que salir a buscar a esos chicos y chicas para poder empezar a recuperar no solo lo que no se aprendió en el 2020, sino lo que se perdieron de conocimientos que traían en años anteriores”.

A la Dirección de Cultura y Educación Siciliano le pide diálogo porque “de esto no van a salir solos”. “Nos tenemos que juntar a dialogar y escucharnos y no mirarnos de reojo porque tenemos camisetas ocasionalmente de partidos distintos. Tenemos que tener todos la convicción absoluta de que en marzo del 2021 los chicos tiene que estar en la escuela de la forma que sea, con la modalidad que sea”, cerró.

