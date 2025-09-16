Sergio Sjielborg: “Un grupo electrógeno no es una solución viable”

16 septiembre, 2025 0

En los últimos días se difundió la idea de que, ante eventuales cortes de luz, los usuarios podrían recurrir a grupos electrógenos que abastezcan no solo a una vivienda, sino también a vecinos. Consultado al respecto a través de LU 24, Sergio Sjielborg, jefe técnico de CELTA, descartó, en su dialogo radial, que esto sea una alternativa realista.

“Eso no es viable. Un generador domiciliario sirve para sostener el consumo de una casa, como una heladera o algunos electrodomésticos. Pero si se quiere ampliar su alcance, se necesita mucha más potencia y el costo tanto del equipo como del combustible hace que sea imposible de mantener en el tiempo”, explicó.

Sjielborg señaló que la iniciativa pudo haberse pensado “para casos extremos, como sucede en Capital Federal durante olas de calor, donde hay gente que pasa 15 o 20 días sin electricidad”. Sin embargo, remarcó que en Tres Arroyos la situación es diferente: “Gracias a la inversión permanente que realiza CELTA, la red local tiene solidez. Claro que las líneas pueden sufrir imprevistos, porque están al aire libre, pero no se llega a los extremos de otros puntos del país”.

Otro punto que subrayó el ingeniero fue el impacto del uso de los aires acondicionados en el consumo: “Del pico total, alrededor de un tercio se lo llevan los aires. El problema es la simultaneidad: cuando hace calor todos encendemos el aire al mismo tiempo. Por eso insistimos en el uso responsable: mantenerlo en 24 grados, usarlo solo cuando estamos en casa y no dejarlo prendido todo el día”.

Respecto a las obras en marcha, Sjielborg detalló que CELTA viene trabajando durante todo el año en mejoras estructurales: “Se construyeron nuevos alimentadores en el parque industrial y en la zona del polo educativo, donde además se avanza con una nueva estación transformadora. Son inversiones grandes que buscan garantizar la solidez del sistema frente a las altas demandas del verano”.

Finalmente, destacó que los cortes programados que realiza la cooperativa tienen como fin sostener esas obras y mejorar la red: “Sabemos que generan molestias, pero son imprescindibles para seguir brindando un servicio sólido en épocas de consumo extremo”.

Volver