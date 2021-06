Sergio Vitali habló de la nueva temporada de caza comercial de liebre

17 junio, 2021 Leido: 934

Ante la inminente habilitación de la temporada de caza comercial de la liebre, el empresario local Sergio Vitali indicó a LU 24 que hoy a la mañana la Dirección de Flora y Fauna firmó la resolución por la cual se habilita la temporada y falta que se formalice ante el Ministerio de Asuntos Agrarios.



“La Municipalidad de Tres Arroyos siempre ha acompañado la actividad desde hace muchos años, la tiene muy ordenada y ni bien llegó el comunicado ellos adhirieron y firmaron igual que otros diez municipios y el resto está por ver qué hace”, manifestó.

De igual forma, aclaró que no hay fecha de comienzo, pero estima que será el miércoles que viene y lo estará informando a través de nuestra emisora.

También se refirió sobre la perspectiva económica y aseguró que “dependen de los frigoríficos. En nuestra zona algunos chacareros dicen que hay muchas, otros que hay pocas, venimos de que el año pasado no se realizó esta actividad, y generalmente se hacen 700 mil unidades por año por invierno. Eso quedó y eso tuvo crías y teóricamente tiene que haber muchas más”, expresó.

En tanto que agregó: “Yo trabajo con dos frigoríficos, uno es de Azul y el otro de Mar del Plata, hay otros, pero las expectativas para los frigoríficos es buena. Ellos la van a exportar ahora, después a fin de año esperando a que el dólar levante un poco más, para ellos la actividad es buena”.

En cuanto al valor de una pieza indicó que “en el 2019 el valor de la liebre fue muy bueno, pero todo ha aumentado y hay que sacar las cuentas, pero en el 2019 con la venta de una liebre comprabas una caja de balas que vale 1000 pesos, pero hoy no vale eso”.

Volver