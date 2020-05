Servicio de delivery de la Biblioteca Cacuri

Luego de consultarlo con las autoridades municipales del área de Salud y Cultura, la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” decidió implementar el servicio de delivery de libros para acompañar a socios y usuarios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



La bibliotecaria Karina Pecker indicó por LU 24 que la institución permanecerá cerrada sin atención al público de manera presencial y habrá una persona, designada por la entidad, que será la encargada de realizar el servicio de delivery totalmente gratuito para los socios.

Los interesados pueden contactarse enviando un mensaje vía WhatsApp al 2983-696946, por e-mail a [email protected], telefónicamente llamando al fijo 518467 o dejando mensajes en Facebook o Instagram.

Para seleccionar material se recuerda a la comunidad que pueden visitar el catálogo virtual (www.cacuri.opac.com.ar) para conocer y seleccionar autores, títulos, temas, etc.

“Ayer lo largamos por redes sociales y tuvimos una excelente respuesta”, subrayó.

“Paciencia”

Desde la Biblioteca, se solicita a los asociados que no asistan personalmente a elegir libros, que no manden a sus mensajeros de confianza ya que, justamente, se debe minimizar la circulación de personas ajenas a la entidad. Y por sobre todas las cosas, “les pedimos paciencia. Estamos tratando de retomar parcialmente la actividad respetando el aislamiento social, distanciamiento social, normas de higiene y todo lo que esta situación nos plantea para nuestro cuidado (el de ustedes y el nuestro). No debemos olvidar que estamos en cuarentena y todo lo que esto implica”.

Según explicó Pecker, todos los libros que vuelven a la biblioteca, quedarán inactivos y apartados de la colección por 7 días en nuestra biblioteca. Por tal motivo, y momentáneamente, las listas de reserva quedan sin efecto.

Con respecto a las cuotas societarias, pueden solicitar el número de CBU correspondiente para realizar transferencia bancaria, o aprovechar el momento de intercambio de libros para entregar el dinero al personal que lo visite.

