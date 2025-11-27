Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante

Este viernes, a las 10:00 el Concejo Deliberante realizará una Sesión Extraordinaria en la que se tratará el pedido de prórroga de presentación del Presupuesto 2026 de la Municipalidad de Tres Arroyos.

También en otro despacho de la Comisión de Hacienda, se elevó para el tratamiento en el recinto un pedido del Ejecutivo para rematar 48 lotes en Claromecó.

Desde la Comisión de Legislación, se tratarán diversos proyectos vinculados a la firma de convenios del Centro Regional de Estudios Universitarios.

Orden del Día – Sesión Extraordinaria 28/11/2025 – 10.00 Hs.

DESPACHOS COMISIÓN DE HACIENDA Y PRODUCCIÓN

1.- Departamento Ejecutivo: Solicita prórroga para la elevación de presupuesto correspondiente al ejercicio 2026.-

2.- Departamento Ejecutivo Eleva proyecto de Ordenanza de subasta pública de 48 lotes en la localidad de Claromecó.-

DESPACHOS COMISIÓN DE LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ACUERDOS

3.- Coordinadora de Cresta: Convenio Marco Suscripto entre las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Municipalidad de Tres Arroyos.-

4.- Coordinadora de Cresta: Convenio Marco Suscripto entre las autoridades del Instituto Universitario River Plate y de la Municipalidad de Tres Arroyos con Cresta.-

5.- Coordinadora de Cresta Convenio con Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur por Licenciatura en Enfermería, en Cresta.-

6.- Coordinadora C.R.E.S.T.A – Mg. Guido Valeria: Eleva Convenio Tripartito entre las Municipalidades de Bolívar y Tres Arroyos y la Universidad Tres de Febrero con el objetivo del dictado de la Carrera Tecnicatura en Marketing.-

