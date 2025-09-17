Sesiona el Concejo

Este jueves desde las 11:00, sesionará el Honorable Concejo Deliberante.

Entre los puntos del Orden del Día se destaca el despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, en el que se tratará el pedido de licencia anual del intendente Pablo Garate y también el del concejal de Unión y Libertad Gustavo Moller, quien será reemplazado por Inés Loida Messerliano, a quien se le tomará juramento.

También se analizará el pedido del Departamento Ejecutivo sobre autorización de una operatoria por leasing para adquirir equipamiento médico sanitario por un monto de hasta 500 millones de pesos más IVA.

Seguidamente, se dará tratamiento a los proyectos presentados desde los bloques políticos y los expedientes enviados al archivo.

En adjunto, el Orden del Día.

