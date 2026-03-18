Sesiona el Concejo Deliberante

18 marzo, 2026 1

Este jueves desde las 11:00, se realiza una nueva sesión dentro del período ordinario por parte del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

En primera instancia, usará la Banca Ciudadana Blas Adalberto Fernández.

Luego de un breve cuarto intermedio, en el Orden del Día se dará tratamiento a los despachos de las comisiones internas, que incluyen dos pedidos de licencia de los concejales: Alejandro Barragán de Fuerza Patria del 16 de abril al 15 de mayo, siendo reemplazado por Adela Cornú y de Carlos Ávila, asumiendo en la banca, previo juramento Dafne Aylén De Francesco Diez, para dar luego lugar a los proyectos presentados por los respectivos bloques que integran el cuerpo.

Orden del día completo haciendo click aquí.

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