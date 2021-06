Sesiona el Concejo Deliberante de Gonzales Chaves

9 junio, 2021 Leido: 1

El Honorable Concejo Deliberante de Gonzales Chaves se reunirá en una sesión ordinaria especial, donde se realizará un homenaje al Concejal Eduardo Vicente Chiara, mañana jueves 10 de junio a las 19 horas.

A continuación, el listado de temas que tendrá el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1) Homenaje al Concejal Eduardo Vicente Chiara.

2) CORRESPONDENCIA RECIBIDA

C.R. 19/21 – Nota Ayudantía Fiscal (mayo 2021).

3) PASE ARCHIVO

C.R. 17/21 – Nota Nicole Alanís. (1 DICTAMEN).

4) DICTÁMENES DE COMISIÓN

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, ACUERDOS Y PODERES

P. R. 10/21 – Bloque Cambiemos – Juntos por el Cambio – Ref.: Reitera pedido proyecto de resolución 18/19 (1 DICTAMEN).

P. R. 13/21 – Bloque Cambiemos – Juntos por el Cambio – Ref.: Rechazo al cierre de exportaciones de carne – (1 DICTAMEN CON FIRMA EN MINORÍA VUELVE A COMISIÓN).

P.R. 16/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Proyecto ley modificación art. 75 de la Ley 25565 para favorecer usuarios zona fría – (1 DICTAMEN).

P.R. 17/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Repudio manifestaciones difamatorias – (2 DICTÁMENES CON FIRMA EN MINORÍA VUELVE A COMISIÓN).

Expte. 4055-165-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: P. O. Solicita autorización para implementar un plan de reconstrucción de viviendas – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-171-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Convalidar convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, programa FIM 2021. “Obra: Led alumbrado público”. – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-184-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Eleva P. O. Solicita aprobación del plan y del código de ordenamiento urbano y territorial del Partido de Adolfo Gonzales Chaves – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-187-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Solicita convalidación del Decreto N° 383/2021 – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-188-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Convalidar convenio firmado con la Dirección Nacional de Vialidad – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-195-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Convalidación Decreto 1212/2020. Incremento de Haberes. Municipales diciembre/2020. (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-199-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Convalidar contrato de locación entre Municipalidad de Gonzales Chaves y Manuel Antunes por inmueble ubicado en la ciudad de La Plata – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-201-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Reconocimiento de deuda de alquiler inmueble diciembre/2019. Carla Marina Costa administradora provisional de bienes designada en autos “Saide Felipe Heriberto s/sucesión AB inntestato” expte. 12.753 (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-208-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convalidación de contratos de locación para funcionamiento de Comisaría de la Mujer – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-209-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ ratificación de contrato comodato con el Consejo Escolar – (1 DICTAMEN).

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

P.R. 14/21 – Ref.: Solicitar reparación maquinaria vial – (1 DICTAMEN).

Expte. 4055-128-2021 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Ref.: Solicita adquisición de cabeceras de hormigón – (1 DICTAMEN).

COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P. C. 12/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Mantenimiento instalaciones Parque Municipal de Pichín de De la Garma – (1 DICTAMEN).

5) ASUNTOS ENTRADOS

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

P. C. 13/21 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicitar aulas con conectividad para estudiantes del distrito de A. G. Chaves.

P. C. 14/21 – Bloque Cambiemos/ Juntos por el Cambio – Ref.: Preocupación frente al resultado del sorteo Plan Casa Propia Procrear – Construcción.

EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Expte. 4055-173-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Registro de Mayores Contribuyentes año 2021.

Expte. 4055-218-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: P. O. Solicita convalidación de contrato de locación de la Clínica y Maternidad Privada Gonzales Chaves.

Expte. 4055-219-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: P. O. Eximición del pago de tributos municipales a empresas del Sector Industrial Planificado (SIP).

Expte. 4055-220-2021 – Departamento Ejecutivo – Ref.: P. O. Afectación del inmueble al dominio público municipal (Manzana 38J).

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

Dado en la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Adolfo Gonzáles Chaves, a los ocho (8) días del mes de junio de 2021.

