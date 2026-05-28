Sesiona en Mar del Plata el 1er. Congreso Bonaerense del Trabajo

28 mayo, 2026 0

Comenzó este jueves y se extenderá al viernes, en el hotel 13 de Julio de Mar del Plata a sesionar el 1er. Congreso Bonaerense del Trabajo, el que fue inaugurado por el ministro del área, Walter Correa y la Asesora del Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez, organizado de manera conjunta con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la primera jornada comenzaron a desarrollarse los 26 paneles y mesas temáticas previstos en el programa del congreso, donde se debatirán distintos ejes vinculados al trabajo, la producción, la soberanía y el desarrollo industrial, con una mirada federal.

El gobierno provincial acusó, a través de los funcionarios presentes, a la gestión de Javier Milei de llevar adelante “una política sistemática contra el trabajo genuino y los salarios” y advirtió que la Argentina atraviesa “un proceso de industricidio feroz y más veloz que en los ‘90”.

La apertura del encuentro tuvo lugar en el salón “Atlantic” del Hotel 13 de Julio, ubicado en 9 de Julio y Mitre, que estuvo desbordado por la amplia participación y que para este congreso fue renombrado “Norberto Centeno”, en homenaje al histórico abogado laboralista desaparecido durante la última dictadura militar.

El foro cerrará este viernes por la tarde con la presencia del gobernador Axel Kicillof, y reúne a dirigentes sindicales, ministros de Trabajo de distintas provincias, intendentes, concejales, representantes de cámaras empresarias, cooperativas, organizaciones sociales, trabajadores y referentes de distintos sectores productivos.



En diálogo con el diario La Capital Walter Correa, explicó que el objetivo del congreso es “generar un espacio de debate y construcción colectiva” con “una mirada federal” desde el mundo laboral.

“En este primer Congreso del Trabajo Bonaerense buscamos, desde el mundo del trabajo, los que integramos el mundo del trabajo, obviamente los trabajadores, la iglesia, los sectores industriales, los rurales, los educativos, los de la salud, podamos converger, discutir, debatir y analizar”, señaló.

“La idea es que todo lo que se debata pueda plasmarse en un documento que sirva no solamente para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sino también como una herramienta para una construcción federal de lo que entendemos que se tiene que discutir e implementar en términos de trabajo”, sostuvo.

“Tenemos un Gobierno nacional que no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hacemos todo lo contrario. Entendemos que gobernar es dar trabajo y entendemos que ese trabajo tiene que ser digno y con derechos”, afirmó en ese sentido.

Enseguida, el ministro agregó: “Tenemos más de 300 mil trabajadores y trabajadoras despedidos en un proceso de industricidio feroz, mucho más veloz que lo que sucedió en los 90 y mucho más rápido que el proceso de Macri”.

En ese sentido, remarcó el peso productivo de la provincia de Buenos Aires: “Más del 50% de la producción nacional se realiza en el territorio bonaerense. Para la Provincia, los despedidos y despedidas son miles de familias que se quedan sin su puesto de trabajo”.

Consultado por la crisis del sector pesquero, que afecta de lleno a la producción marplatense, Correa dijo: “Hay una situación que nos preocupa por sobremanera, no solamente al Estado provincial, sino a las familias que ven peligrar sus fuentes de trabajo”.

Seguidamente, apuntó contra el deterioro salarial y sostuvo que, desde el Gobierno nacional existe “una política sistemática contra el trabajo genuino, el trabajo real, y también contra los salarios”. Además, dijo que “hay un retroceso fenomenal y el que tiene trabajo no puede llegar a fin de mes”.

El funcionario destacó luego que “en la provincia de Buenos Aires no se despidió un solo trabajador ni una sola trabajadora estatal y hay un esfuerzo enorme, más allá del ahogo económico del Gobierno nacional, en sostener el proceso paritario”.

Finalmente, cuestionó: “Es muy fuerte el desarraigo que tiene la Nación con la industria nacional y con las fuentes de trabajo. Hay un Gobierno nacional que apuesta a la timba financiera y nunca habla ni del trabajo ni de la producción”, concluyó.

Álvarez Rodríguez “Hay otro camino”

Por su parte, la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, también estuvo presente en la apertura del Congreso, que se desarrolla “en medio de un contexto muy difícil”, marcó.

“Vemos un ahogamiento financiero por parte de Milei hacia todas las provincias argentinas, especialmente hacia la provincia de Buenos Aires, que genera el 40% del Producto Bruto Interno del país”, expresó.

“Vemos la cantidad de familias que sufren el desempleo, la parálisis de la economía y de la industria. Por eso es fundamental que hoy estén acá todos los sindicatos, organizaciones sociales y sectores vinculados a la pesca, el turismo, la industria alimenticia y la textil, que sabemos que afectan muchísimo a esta ciudad”, indicó.

Álvarez Rodríguez destacó sin embargo que “hay otro camino al de Milei” y al respecto amplió: “El camino indudablemente es el de la producción, el trabajo y la dignidad de la persona. Se expresó con una encíclica del Papa León XIV sobre esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial: ¿Cómo priorizamos la dignidad humana? Nosotros queremos poder trabajar, tener industria y desarrollarnos. No estamos en la etapa feudal ni en la etapa solo del extractivismo y es por eso que estamos acá”.

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