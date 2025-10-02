Sesionó el Concejo Deliberante

Este jueves en el recinto del Salón Blanco del Palacio Municipal se celebró la 15ta. Sesión Ordinaria correspondiente al Período Legislativo 2025 del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, con presencia de 17 concejales.

Previo al inicio de la sesión, la estudiante Mía Zurita utilizó la Banca Ciudadana en representación de sus compañeros de 5° año del Colegio Holandés para presentar un proyecto para la conservación como bien patrimonial del predio del Ferrocarril de Tres Arroyos, proyectos que ya se encuentran en tratamiento en la Comisión Municipal de Patrimonio.

En el comienzo de la sesión se trató la designación del Sr. Juan Iván Elgart como Director Ejecutivo del Organismo Descentralizado Dirección de Vialidad Rural, expediente que se aprobó con el voto positivo de la mayoría de los concejales –sólo un voto fue en rechazo-.

Asuntos entrados

El Bloque de Concejales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo informe la cantidad de empleados en Administración Central y Entes Descentralizados, que fue aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que el Ente Vial arbitre los medios para mejorar el estado de los caminos rurales del Distrito de Tres Arroyos, aprobado por mayoría.

-Dirigiéndose a la Dirección de Producción y Sustentabilidad, para solicitar información respecto de la Arenera Municipal, que pasó a comisión para continuar su tratamiento.

El Bloque de Concejales de Unión por la Patria elevaron un proyecto de resolución para manifestar repudio y rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de la derogación de la ampliación del Régimen de Zona Fría, que fue aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Solicitando al DE un informe sobre acopio transitorio de bidones de agroquímicos en Orense, que pasó a comisión.

-Para que el DE arbitre los medios necesarios para que se reparen los caminos de acceso a San Mayol, aprobado por mayoría.

-Para que se proceda al mantenimiento de la calle Almafuerte y aledañas de la Localidad de Orense, aprobado por mayoría.

-Solicitando al DE un informe técnico sobre equipamiento municipal destinados a la gestión de residuos sólidos urbanos, que pasó a comisión.

Por fuera del Orden del Día, se aprobó una solicitud de licencia del concejal Omar Bartneche.

Finalmente se aprobó el pase al Archivo de los expedientes 344417/2025 y 344497/2025.

