Seven de Claromecó: resultados de la primera jornada

22 enero, 2022 Leido: 153

Con la presencia de un total de 21 equipos y una gran asistencia de público, se inició una nueva edición del tradicional Seven Playero de Claromecó.

En un sábado que arrancó con amenazas de lluvia, pero que con el correr de la tarde y el comienzo del Seven Playero se transformó en una jornada de sol espectacular, el rugby volvió a decir presente en la arena de Claromecó.

Para este 2022, el TARHC dispuso de 3 canchas de rugby a orillas del mar, donde hubo competencias de rugby masculino, femenino, juveniles y encuentro de veteranos.

En el Seven tradicional masculino, 12 equipos iniciaron la competencia, distribuidos en 4 zonas de 3 equipos cada uno, con la presencia de clubes que llegaron de diferentes puntos del país. En juveniles, 4 equipos dieron el presente, mientras que 3 hicieron lo propio en rugby femenino y 2 en veteranos.

Zonas y resultados de la primera jornada del Seven Claromecó:

Zona A: Soldados del Amor (Cazadores), Juego para vos (Estudiantes de Olavarría) y Warrior Seven (Benito Juárez).

Zona B: Aurora 7s (Combinado), Matungos (Onas de Benito Juárez), Sacala a bailar (Tres Arroyos).

Zona C: Ángeles de Charly (Necochea), Loquillo 7 (Combinado), Correla que va en chancletas (Azul)

Zona D: Húsares (Combinado), Me anotó un amigo (TARHC), Lauchis 7 (Virreyes).

Resultados:

Warrior Seven 0-44 Juego para vos

Aurora 7s 15-0 Sacala a bailar

Loquillo 7s 22-0 Correla que va en chancletas

Soldados del Amor 34-14 Juego para vos

Me anotó un amigo 26-0 Lauchis

Sacala a bailar 12 – Matungos 17

Loquillo 7s 10- Angeles de Charly 17

Húsares 17-7 Lauchis

Soldados del Amor 32-0 Warrior Seven

Aurora 7s 24-0 Matungos

Angeles de Charly 15-5 Correla que va en chancletas

Húsares 10-7 Me anotó un amigo

Rugby Femenino

Racing Rugby (Chivilcoy) 12-0 Malditas Martitas (Azul)

Garras (Tres Arroyos) 10-17 Malditas Martitas

Garras 0-Racing Rugby 13

Juveniles

La Mussito 54-0 Chantas

Juego por Joaco 0-7 Los Yuyitos

La Mussito 21-0 Los Yuyitos

Chantas 0-45 Juego por Joaco

