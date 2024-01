Seven de Rugby en Claromecó: así fue la primer jornada

20 enero, 2024

Este sábado y tal cómo adelantó LU 24, se desarrolló la primera jornada de la 29° edición del Seven de Rugby que se disputa en Claromecó. La acción continuará este domingo y por la noche se conocerán los ganadores.

Zonas y resultados de la primera jornada del Seven Claromecó:

Zona A: Aurora 7s (Estudiantes de Olavarría), La Manteca no es pal gato (Los 50 de Tandil), Casita Bailable (Remo de Azul).

Zona B: Seven Bonito (Los Cardos), Segunda Instancia (Combinado), No hay Plata (TARHC).

Zona C: Me Anotó un Amigo (Combinado Lomas/TARHC), Gestión Inmobiliaria (Combinado TAHC), La Mussito (Azul Rugby).

Zona D: Le Liqs (Alumni/Liceo Naval), Sacala a Bailar (TARHC), Correla 7s (Remo Azul).

Juveniles

Zona A: Tolvas 7s (Argentino Bahia Blanca), Últimos Cartuchitos (Estudiantes de Olavarria), Pasalo a Nafta (Combinado TARHC).

Zona B: Pa que te traje (Los 50 de Tandil), Fuerte como el Branca (TARHC), Jugamos por Laura (Combinado Azul/Olavarria).

Resultados:

Aurora 7s 19-0 La Manteca

Seven Bonito 24-12 Segunda Instancia

Me Anotó un amigo 19-12 Gestión Inmobiliaria

La Manteca 24-7 Casita Bailable

Segunda Instancia 5-10 No hay plata

Gestion Inmobiliaria 17-0 La Mussito

Sacala a Bailar 25-0 Correla 7

Aurora 7s 31-0 Casita Bailable

Seven Bonito 12-0 No hay Plata

Me Anoto un amigo 5-5 La Mussito

Le Liqs 22-0 Correla 7s

Juveniles

Tolvas 7s 10-0 Últimos Cartuchitos

Últimos Cartuchitos 5-17 Pasalo a Nafta

Fuerte como Branca 0-27 Jugamos x Laura

Para que te traje 31-0 Fuerte como Branca

Tolva 7s 19-0 Pasalo a Nafta

