Sexta edición de “Corre por El Hospi” en el Polideportivo (audio)

2 mayo, 2026 267

Este domingo desde las 11 en el Polideportivo Municipal de nuestra Ciudad se realizará la 6º Edición del “Corre Por El Hospi”, Diego Chino Benítez, coordinador de Deportes habló con LU 24 “todo se mantiene programado y preparado para mañana tal cual fue planeado la semana pasada”.

“La competencia iniciará y finalizará en la pista de atletismo del Polideportivo, continuando por las avenidas San Martín, Ameghino, Almafuerte hasta la Municipalidad y volvemos”.

“Los kits se entregarán de 8 a 10, además estaremos inscribiendo a quienes deseen sumarse en ese momento”.

“Tenemos más de 100 participantes, a su vez habrá un bono solidario donde sortearemos una bicicleta que nos donaron”.

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