Sexta Sección: Liberman se impuso a Dichiara. Entró De Leo

7 septiembre, 2025 0

En la Sexta Sección, la boleta liderada por Oscar Liberman de La Libertad Avanza se impone con el 41,74 % a la de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria) con 34,01 %, de acuerdo con el escrutinio provisorio y en tercer lugar, se ubica Andrés de Leo (Somos Buenos Aires) con 11,46 %.

Las bancas en disputa son 11 y, por el momento, habría 5 para los libertarios, 4 para los peronistas y 2 para Somos BA.

De confirmarse estos resultados, por LLA además de Liberman serán diputados Carla Panelli, Héctor Gay, Mariela Vitale y Gustavo Coria.

Por el justicialismo, junto a Dichiara irán a la Legislatura Maite Alvado, Alejandro Acerbo y Sofía Vannelli. Por la alianza de radicales y lilitos, junto con De Leo estará la dorreguense Priscila Minnaard.

Foto: La Nueva.

Volver