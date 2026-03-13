Sexto Paseo de Baquets a Claromecó

13 marzo, 2026 5

El Club Tres Arroyos 24 de Abril y Baquets y compañía Tres Arroyos realizarán este domingo el Sexto Paseo a Claromecó y a total beneficio de los Bomberos Voluntarios de esa localidad.

Las Baquets saldrán de Monteagudo y Ruta 228 a las 7.30 y se dirigirán por caminos rurales a Claromecó, mientras que los autos clásicos lo harán del mismo lugar a las 9.00 y marcharán por la ruta 73.

Todos los vehículos se agruparán a la entrada cerca de la Av. 26. Luego desfilarán en conjunto por la villa balnearia para dirigirse al Camping de Luz Y Fuerza donde se efectuará la concentración y exhibición de los vehículos.

El Club 24 de Abril realizará un almuerzo y servicio de cantina para atender a los participantes y todos aquellos que quieran asociarse a esta fiesta deportiva. El almuerzo consistirá en un choripán, un sándwich de carne y un helado a un valor de $ 35.000 y otro de superpancho y helado por $ 15.000. Por la cantina habrá despacho de comidas individuales y bebidas varias durante toda la jornada.

Las inscripciones para participar y la venta de tarjetas para el almuerzo se pueden efectuar a los números 340508 y 618834

Durante la exposición habrá una rifa a un valor de $ 10.000 el número y se sortearán diferentes elementos donados para incrementar la recaudación, entre ellas cuatro gomas nuevas, un inflador centenario marca Dunlop de doble acción en muy buenas condiciones, tres reposeras, varios bidones de aceite, entre otras.

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