Sexualidad y embarazo durante la pandemia: recomendaciones del doctor Alí

29 marzo, 2020 Leido: 489

El doctor Raúl Alí formuló una serie de recomendaciones para tomar precauciones durante la relación sexual, y además dio pautas del abordaje del embarazo durante la pandemia del coronavirus. “La OMS dice muy claramente los sí y los no del sexo. Sí a la masturbación o autosatisfacción, sí al sexo con la pareja conviviente con la que se comparte la cuarentena, y sí al dating, el intercambio erótico por Whatsapp u online. Y como el coronavirus se transmite a través de la saliva, no a los besos, sexo anal, relaciones casuales o grupales por el riesgo al no cumplimiento de la cuarentena”, sostuvo.



En cuanto a las embarazadas, el doctor Alí aseguró que “se está trabajando sin inconvenientes con embarazos y partos aún en la cuarentena, y en el mundo se han reportado 32 casos de pacientes con coronavirus que tuvieron su parto sin problemas para con los bebés, ya que no se han encontrado casos de transmisión vertical y no hay coronavirus en vagina ni en leche materna. La embarazada debe protegerse igual que cualquier otra persona, con frecuente lavado de manos, distancia social, higiene respiratoria, y si tiene alguno de los síntomas no es necesario que se haga pruebas pero sí consultar rápidamente al médico”.

Volver