Show de DÚOS en el Museo Mulazzi

19 agosto, 2025

Desde el Museo Municipal José A. Mulazzi, se invita al público al Show de DÚOS, este sábado 23 desde las 20:00 horas, en la sala mayor de dicho espacio.

La propuesta musical, producida por ND Producciones, desplegará un espectáculo único: distintos artistas en escena, bandas en vivo y a dúo.

“El público podrá disfrutar de versiones frescas, voces que se mezclan y ponen la piel de gallina…una energía increíble”, señaló Nicolás David, productor del show.

Cabe destacar que, las entradas están a la venta al WhatsApp: (2983)389912, y tiene un valor de $10.000.

Sobre ND Producciones

Desde hace 8 años ND Producciones se convirtió en un espacio clave en la ciudad para que artistas emergentes puedan crecer y desarrollar todo su potencial.

A lo largo de este tiempo, más de 100 artistas, cantantes, guitarristas, bateristas, violinistas, compositores y mucho más eligieron confiar en este proyecto que ofrece un acompañamiento artístico integral: desde la grabación en estudio hasta la producción de shows en vivo y actividades musicales que fortalecen la comunidad.

