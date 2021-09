“Si extremamos los cuidados, la tercer ola puede ser menos dura” dijo el Dr. Bronzieri

7 septiembre, 2021 Leido: 211

La presencia mundial de la variante Delta de Coronavirus genera, además de preocupación, un estado de alerta permanente por el grado de contagiosidad que presenta el virus.

Haciendo historia de la realidad que atravesó Tres Arroyos, el doctor Alejandro Bronzieri expresó: “en comparación de como estuvimos los meses de junio y julio, podemos decir que estamos un poco más tranquilos, aunque no desentendidos de la cuestión, y deseando que se extienda en el tiempo. Estamos atentos a lo que sucede en otros países también ya que actualmente es difícil de predecir el panorama porque hay muchas situaciones que la variante Delta va modificando.

En el momento de presentarse la segunda ola, el porcentaje de vacunación era extremadamente bajo, y observando lo que sucedía en otros lugares, con resultados catastróficos, lo más importante era acelerar los tiempos de vacunación para la mayor cantidad de personas”.

En cuanto a la nueva variante que tiene en alerta a epidemiólogos mundiales, Bronzieri dijo que la variante Delta es extremadamente contagiosa, “genera mucha ansiedad conocer cómo otros países intentaron controlar el virus, no obstante, muta de forma permanente lo que genera bastante preocupación mundial. Tiene alta agresividad en los no vacunados porque una vez que ingresa al organismo, el virus se multiplica rápidamente. De todas maneras, aunque es difícil predecir lo que pueda suceder con la tercera ola, si mantenemos el control sobre el ingreso al país, si continuamos con el ritmo vacunatorio y tomamos conciencia que debemos seguir con los cuidados básicos, es probable que la tercer ola no sea tan dura, pero todo depende de cómo tomamos real conciencia de lo que puede venir”.

Volver