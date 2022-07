Si la documentación no está como corresponde, “Chapas” no podrá abrir



El local nocturno ubicado en la segunda cuadra de la calle Moreno, que funciona bajo la denominación “Chapas”, no podrá abrir hasta tanto no cumplimente la documentación que se exige para lograr el certificado de siniestralidad que extienden los organismos de competencia.

La bajada de línea de los funcionarios de competencia a quienes tienen que hacer cumplir las normas “en territorio”, es que al haber caducado el certificado emitido por los Bomberos de De la Garma por modificaciones edilicias realizadas, el Municipio no permitirá la apertura.

El espacio físico fue dividido en dos: por un lado seguirá funcionando Chapas como bar bailable y junto a él se está realizando la tramitación con el fin de habilitar en el resto del edificio un restaurante.

Esas modificaciones dejaron solo una puerta para acceso y egreso del público a Chapas, y este tipo de comercio requiere una salida de emergencia para evacuación rápida, diferente a la puerta de entrada.

La Dirección de Industria y Comercio de la Municipalidad es la responsable de las habilitaciones y se sirve de la documentación, inspecciones y certificados que otorgan los Bomberos de la Policía de la Provincia, la Dirección de Electrotécnica, Bromatología y los organismos propios y externos que menciona la ordenanza.

Lo cierto es que mañana los inspectores que tienen competencia sobre este tema actuarán en consecuencia y requerirán que se cumpla con todos los lineamientos exigibles para comercios de este ramo, caso contrario no se entregará la habilitación y no podrá abrir las puertas y funcionar hasta tanto, en lo teórico, más las certificaciones y en lo práctico no esté todo en orden.

Además hay a la espera una resolución del Juzgado Correccional ante una última actuación de inspectores de la Municipalidad y Policía, al haberse detectado la presencia de mayores y menores compartiendo el espacio, donde se venden bebidas alcohólicas.

