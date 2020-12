“Si salís que sea para donar” se está desarrollando en el Centro Cultural La Estación

Se está llevando a cabo en el Centro Cultural La Estación, la extracción de sangre de todos aquellos donantes voluntarios que se inscribieron por medio de la página web del Hospital Municipal.

En el marco de la campaña “Si salís que sea para donar” que realizan en conjunto el sector de Hemoterapia del Centro de Salud y la ONG Tres Arroyos Dona Médula, LU24 se hizo presente en el lugar y dialogó con el referente de dicha ONG, Guillermo Jaime para saber cómo se está llevando a cabo ésta jornada altruista.

Guillermo Jaime expresó que “la gente viene respetando los horarios y la asistencia”, por lo que están teniendo una muy buena concurrencia, principalmente con la intención de donar médula, dado que hoy se complementaban los dos tipos de donaciones, los donantes de sangre por un lado, por otro lado la donación de sangre para un potencial donante de médula ósea.

“Lo importante es el proceso, la campaña es la consecuencia de lo que uno va haciendo durante todo el año, tanto el servicio de hemoterapia del hospital como ésta ONG” indicó Jaime, y agregó “la ciudadanía está tomando conciencia de que con una simple extracción de sangre uno le puede estar salvando la vida a alguien, o mejorando la calidad de vida”.

Otra integrante de la ONG que se encuentra en la campaña es Florencia Hernández, a quien desde los 12 años está interesada por ésta acción solidaria y en dialogo con LU24 comentó “hace muchos años que los conozco, siempre quise donar, a los 16 me termine de informar” y teniendo en cuenta que hasta los 18 años no podía ser donante, recordó que “a los 10 días de cumplir 18 hubo una charla de mi escuela con ellos, me comunique, me registre y pregunte si podía formar parte, y me han recibido de una hermosa manera”.

Veronica Solans, por otra parte, explicó que “este año a pesar de la pandemia, si bien no pudimos hacer todos los eventos y las charlas que estamos acostumbrados a hacer, lo aprovechamos para capacitarnos, hicimos 7 cursos de capacitación este año” por lo que agregó “aprendimos un montón y eso nos da más seguridad a lo que venimos haciendo y a la respuesta a la gente que tienen la inquietudes de ser donante”

La idea es que no sea una sola vez en una campaña sino que tomemos el hábito de ser voluntarios y altruistas” por lo que sugiere una especie de afiliación para que todas aquellas personas que quieran donar, no lo hagan de formas aisladas sino cada vez que puedan hacerlo.

En este caso, la posibilidad de donar, era con inscripción previa en la página del Centro Municipal de Salud, y estarán recibiendo las donaciones hasta las 11:30 horas.

