Si se aprueba el proyecto de Massa, 1608 trabajadores tresarroyenses dejarán de pagar Ganancias

21 marzo, 2021 Leido: 175

En Tres Arroyos, 1.608 trabajadores dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias, sobre los 2.391 que lo hicieron en el primer mes de este año (el 67,3%), en caso de que se apruebe la reforma a la Ley que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El proyecto del oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos mensuales.



El impacto también será notorio en la zona de influencia de Bahía Blanca. En esa ciudad, según un informe que publica La Nueva, 14.422 trabajadores radicados en esa ciudad se verán exentos de seguir pagando el tributo, de un total de 20.858 que lo hicieron hasta enero último. El distrito de Coronel Rosales será el más beneficiado, ya que el porcentaje de aportantes se reducirá un 78,1% (dejarán de abonarlo 2.460 personas sobre 3.151 que lo hicieron en el primer mes de este año).

Sensiblemente menor es el caso de Villarino, que de 985 personas, no lo harán más 752 (76,3%).

En Monte Hermoso, sobre 392 quedarán exentos 292 (74,5%); en Dorrego, este año comenzaron pagando 685 personas, de las cuales 509 no lo harán más (74,3 %).

En Adolfo Alsina sólo habrá 196 individuos que seguirán pagando, sobre los 700 que había (72% de baja).

En Coronel Suárez se beneficiarán 1.097 personas (sobre 1.526 en enero, por lo que se reducirá un 71,9%). Coronel Pringles (556 sobre 774) y Tornquist (521 sobre 726) comparten el porcentaje: 71,8%.

Finalmente, en Puan, de 766 lo evitarán 502 personas (65,5%).

También los jubilados

A su vez, Sergio Massa afirmó en relación al proyecto del oficialismo que también 200.000 jubilados dejarán de estar sujetos al impuesto.

“Es un gran alivio fiscal también para los jubilados y jubiladas: de los $10.000 millones de devolución en abril, $1.500 millones se destinarán a jubilaciones. Con la modificación, 200 mil jubilados y jubiladas dejarán de pagar Ganancias, de los cuales 130 mil son de Anses y 70 mil corresponden a las cajas provinciales”, señaló el titular de la Cámara baja.

Y añadió: “Este nuevo piso llevará a que, del total de los 6,9 millones de jubilaciones y pensiones, sólo 30 mil (el 0,4%) continúen pagando Ganancias. Esto es muy importante porque es dinero que se volcará al consumo interno, haciendo mover así la economía”, continuó.

El titular de Diputados concluyó que “el proyecto prevé elevar el piso de seis a ocho jubilaciones, esto equivale a $164.568. Además, se flexibilizan los requisitos para acceder a esta deducción, evitando que por $1 de ingresos en una caja de ahorro o por un plazo fijo se pierda el beneficio”.

En los próximos días los diputados del oficialismo buscarán darle dictamen al proyecto que presentó Massa para modificar el piso de ingresos a partir del cual los trabajadores comienzan a estar sujetos al Impuesto a las Ganancias, con efecto retroactivo al 1° de enero.

