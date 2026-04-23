SIEMPRE: CELTA lanzó hoy su nueva marca de conectividad

23 abril, 2026 375

En consonancia con un nuevo aniversario de la ciudad de Tres Arroyos, hoy nace formalmente SIEMPRE, la nueva marca de conectividad de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (CELTA), en el marco de una transformación profunda que combina inversión, innovación y una mirada puesta en el futuro de las telecomunicaciones.

El lanzamiento de SIEMPRE no es un hecho aislado: forma parte de un conjunto de acciones estratégicas que posicionan a la cooperativa en una nueva etapa de desarrollo tecnológico, con impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los asociados.

La obra más importante en telecomunicaciones

En este contexto, CELTA ya puso en marcha la obra más significativa de su historia en el sector: el despliegue de fibra óptica en 520 manzanas de la ciudad, que permitirá reemplazar en su totalidad la actual red HFC.

Los trabajos se iniciaron hace una semana y se extenderán hasta diciembre del presente año, marcando un salto cualitativo en términos de velocidad, estabilidad y capacidad de conexión para los usuarios.

Una nueva identidad para una nueva etapa

Con este lanzamiento, la cooperativa avanza también en una renovación marcaria clave: SIEMPRE reemplaza a CELTAtv como denominación de sus servicios de telecomunicaciones.

Preservando la historia, el nombre CELTAtv continuará vigente exclusivamente para el canal local de la cooperativa, donde tuvo su origen, mientras que todos los demás servicios pasarán a integrarse bajo el paraguas de SIEMPRE, una marca pensada para representar conectividad, evolución y cercanía.

Más servicios, más opciones

SIEMPRE incorpora además nuevas propuestas acordes a los hábitos de consumo actuales, entre ellas la televisión por Internet, a la que se suma de manera adicional un servicio de video on demand (VOD) con acceso a más de 11 mil títulos de series y películas.

Este avance permite a los usuarios acceder a contenidos de manera flexible, adaptada a sus tiempos y dispositivos.

Presencia digital

La nueva marca cuenta con su sitio web oficial: siemprecelta.com.ar

Y también con presencia en redes sociales a través de Instagram: @siempre_conectividad

Una apuesta al desarrollo local

Con el lanzamiento de SIEMPRE, CELTA reafirma su compromiso con el desarrollo de la comunidad de Tres Arroyos, impulsando inversiones concretas y generando herramientas que mejoran la vida cotidiana de sus asociados.

La cooperativa consolida así su rol como actor clave en el crecimiento tecnológico de la ciudad, apostando a una conectividad moderna, accesible y preparada para los desafíos del futuro.

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