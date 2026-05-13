SIEMPRE evoluciona su servicio de televisión

13 mayo, 2026 74

SIEMPRE, la marca de conectividad de CELTA inició un proceso de digitalización de su grilla de televisión, en el marco de un plan de modernización orientado a mejorar la calidad del servicio y ampliar la oferta de contenidos para sus asociados.

Según se informó, la iniciativa permitirá en el corto plazo reorganizar la actual grilla analógica y sumar canales en formato digital, los cuales estarán incluidos dentro del abono básico.

Desde la cooperativa explicaron que, mientras se desarrollan los trabajos técnicos, podrán registrarse cambios temporales en la ubicación de algunos canales, una situación que responde a la reconfiguración necesaria para implementar el nuevo esquema.

En este sentido, señalaron que estos movimientos son transitorios y forman parte del proceso de mejora, por lo que recomendaron a los usuarios tenerlo en cuenta durante los próximos días.

Asimismo, indicaron que una vez finalizadas las tareas se dará a conocer la grilla definitiva, junto con el detalle de las nuevas prestaciones del servicio.

De esta manera, SIEMPRE continúa avan

zando en la actualización de su infraestructura, en línea con las nuevas demandas tecnológicas en materia de telecomunicaciones.

Volver