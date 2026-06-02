SIEMPRE ya cuenta con su Unidad Móvil de Fusión de Fibra Óptica

2 junio, 2026 0

La nueva marca de conectividad de CELTA puso en funcionamiento su renovada Unidad Móvil de Fusión de Fibra Óptica, una herramienta clave para la infraestructura técnica y operativa del área de Telecomunicaciones.

Dicha unidad está destinada a trabajos específicos sobre redes de fibra óptica, tanto en tareas de despliegue como de mantenimiento y ampliación de servicios, permitiendo optimizar tiempos de respuesta y mejorar la capacidad operativa en distintos puntos de la ciudad.

Este equipamiento es sumamente fundamental para el crecimiento de las redes modernas de telecomunicaciones, ya que las tareas de fusión de fibra óptica son esenciales para garantizar conexiones estables, de alta velocidad y mayor capacidad de transmisión de datos.

La incorporación de la unidad renovada se enmarca en el proceso de fortalecimiento tecnológico que SIEMPRE viene desarrollando en Tres Arroyos, acompañando la expansión de servicios y el avance de la conectividad basada en fibra óptica.

De esta manera, la empresa continúa consolidando herramientas y recursos técnicos para seguir llevando más y mejores servicios a vecinos, comercios, instituciones y empresas del distrito de Tres Arroyos.

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